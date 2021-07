Incendi: domato rogo all'isola d'Elba, impiegati 2 canadair

(ANSA) - LIVORNO, 10 LUG - E' sotto controllo l'incendio boschivo divampato oggi nei pressi della spiaggia di Barbarossa, all'Isola d'Elba, nel Comune di Portoazzurro. Le fiamme sono state domate anche grazie all'intervento di due Canadair nazionali, che si sono aggiunti alle numerose squadre del volontariato, operai e direttore operazioni dell'Organizzazione regionale antincendi boschivi e al personale dei vigili del fuoco. Sul posto erano intervenuti anche due elicotteri regionali. L'intervento dei mezzi aerei, spiega una nota della Regione Toscana, è riuscito a scongiurare l'interessamento di alcune case messe a rischio dalle fiamme alimentate dal vento. Mentre si stanno ancora ultimando le operazioni di spegnimento, si lavora per predisporre le successive operazioni di bonifica, con 10 squadre di volontariato in arrivo dalla terraferma, cui sarà affidato anche il compito di controllare che non si riaccendano focolai durante la notte. La zona dell'incendio dovrà essere sorvegliata a lungo, per questo si stanno preparando altre squadre di volontari per dare il cambio a quelle che hanno lavorato in queste ore e che saranno impegnate nella notte. (ANSA).