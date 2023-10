In sede Consiglio regionale Calabria sventola bandiera d'Israele Presidente Mancuso, 'solidarietà a vittime attacchi disumani'

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 10 OTT - A Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, sventola da oggi la bandiera di Israele, accanto a quelle della Regione, dell'Italia e dell'Europa. "Si tratta di un'iniziativa -- afferma il presidente del Consiglio, Filippo Mancuso - adottata in segno di fraterna solidarietà con la popolazione vittima di attacchi disumani da parte di Hamas". "L'auspicio - aggiunge Mancuso - è che la comunità internazionale trovi il modo di fermare, all'insegna dei valori della pace e della democrazia, le inaudite violenze che, come accade per l'Ucraina nel cuore dell'Europa e com'è accaduto nei periodi più bui del Novecento, mettono a rischio il diritto di esistere dei popoli". (ANSA).