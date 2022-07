In Lombardia 8.971 nuovicasi di covid, 27 morti

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Sono 8.971 i nuovi casi di Covid in Lombardia a fronte di 41.719 tamponi effettuati con un tasso di positività del 21,5% (ieri era del 21,8%). In terapia intensiva sono ricoverati in 40 (-2) mentre quelli ricoverati nei reparti ordinari sono 1.526 (+20). I deceduti sono stati 27 per un totale di 41.130 dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province: a Milano sono stati 2.720 i nuovi casi, a Bergamo 876, a Brescia 1146, a Cremona 321, a Como 528, a Lecco 252, a Lodi 204, a Mantova 455, in Monza e Brianza 789, a Pavia 558, a Sondrio 153 a Varese, infine, 703. (ANSA).