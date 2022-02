In Lombardia 5.534 nuovi positivi al Covid e 18 decessi

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - A fronte di 72.816 tamponi effettuati sono 5.534 i nuovi casi di persone positive al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, per un indice di positività del 7,5% in linea con quello di ieri che era del 7,3%. Continuano a diminuire i ricoveri sia nei reparti ordinari (-71 per un totale di 1.201) sia in terapia intensiva (-7 per un totale di 130). Sono 18 le persone morte nelle ultime 24 ore in Lombardia a causa del Covid, per un totale di 38.423 decessi dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province quella con più casi è Milano con 1.813 nuovi casi di cui 727 a Milano città, segue Brescia con 669 nuovi casi, Varese con 509, Monza e Brianza con 439, Bergamo con 392, Pavia con 332, Como con 277, Mantova con 273, Cremona con 239, Lecco con 173, Lodi con 116 e Sondrio con 103. (ANSA).