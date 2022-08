In Lombardia 3.017 nuovi casi di Covid e 18 decessi

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - A fronte di 19.504 tamponi effettuati sono 3.017 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia per un tasso di positività pari al 15,4%, in salita rispetto a ieri (14,8%). Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive (-1 per un totale di 22 persone ricoverate) e anche nei reparti ordinari (-42 per un totale di 715 ricoverati). Sono 18 le persone morte per Covid per un totale di 42.172 decessi in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province in quella di Milano sono 822 i nuovi casi, di cui 297 a Milano città, segue Brescia con 518, Bergamo con 315, Varese con 239, Monza e Brianza con 219, Pavia con 201, Como con 154, Mantova con 144, Lecco con 119, Cremona con 103, Sondrio con 69 e Lodi con 48 nuovi casi. (ANSA).