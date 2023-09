In Lombardia 200 cadaveri senza identità, siglato protocollo Cristina Cattaneo, 'è un tema di dignità'

(ANSA) - MILANO, 28 SET - In Lombardia ci sono circa 200 cadaveri privi di identità, cioè che devono essere riconosciuti, di cui un centinaio a Milano e sono tra i mille e i duemila in Italia. Si tratta di numeri sottostimati perché è difficile fare un censimento completo. Per cercare di restituire dignità a questi cadaveri o resti umani e alle loro famiglie è stato sottoscritto un protocollo regionale in prefettura a Milano che ha lo scopo di fare rete tra diverse istituzioni, come prefetture, tra cui il Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, procure, Comuni, Anci, Regione per dare un nome a queste persone, che magari sono scomparse da anni. "Il problema delle persone che scompaiono e vengono sepolte senza un nome é ancora grande ed è un problema di dignità - ha spiegato Cristina Cattaneo medico e antropologa direttrice dell'Istituto Lab.An.O.F. dell'Università degli Studi di Milano, presentando il protocollo -. Che cosa fa una vedova, un figlio, una famiglia senza un certificato di morte? E inoltre è anche una questione di diritto alla salute mentale perché chi perde un caro magari aspetta per vent'anni il suo ritorno". (ANSA).