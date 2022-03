In fuga da guerra, morto a Torino giovane profugo malato

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - E' morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino uno dei giovani pazienti oncologici ucraini trasferiti in Italia due settimane fa con una missione umanitaria della Regione Piemonte. Aveva 17 anni. Lo rende noto la Direzione della Città della salute, "vicina alla famiglia in questo momento di immenso dolore". Le condizioni del 17enne erano apparse da subito gravissime, tanto che era stato ricoverato in Rianimazione. Ieri il decesso a causa della progressione del tumore, già in fase terminale. Gli altri 12, dopo essere stati stabilizzati nei primi giorni, continuano le terapie. (ANSA).