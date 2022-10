In 10mila ad Assago per il Noi Festival con Franklin Graham

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Circa 10mila persone e oltre 500 Chiese evangeliche si sono riunite oggi al Forum Mediolanum di Assago per il 'Noi Festival' della Billy Graham Evangelistic Association, organizzazione cristiana evangelica impegnata nella risposta ai disastri e alle calamità. L'occasione per ascoltare per la prima volta in Italia Franklin Graham, presidente anche della Samaritan's Purse, la prima onlus a prestare soccorso nel nostro Paese durante la pandemia, installando a Cremona un ospedale da campo e arrivando a curare 280 pazienti. "Non vedo l'ora di condividere con il popolo italiano, questa sera, l'amore di Dio - ha detto Franklin Graham, presidente di Billy Graham Evangelistic Association - chiunque riponga la propria fede e fiducia in lui può essere perdonato e avere una nuova vita". Al Forum di Assago era presente anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha ringraziato i volontari della Samaritan's Purse per il soccorso prestato a Cremona: "Durante il momento più difficile della pandemia - ha commentato - hanno portato un grandissimo aiuto alla Lombardia e alla città di Cremona". Un aiuto "fondamentale" che i cremonesi "hanno apprezzato tantissimo e che ci ha fatto sentire vicini a tanti amici che hanno capito la situazione". Per questo, ha concluso Fontana, "credo sia giusto collaborare con loro, e anche oggi abbiamo parlato di possibili future collaborazioni". Domani i volontari della Samaritan's Purse torneranno a Cremona per salutare i cittadini alle 12 in piazza Duomo. (ANSA).