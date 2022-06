Il centrosinistra sorride in Lombardia e vince a Lodi

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - "Vincere Lodi significa vincere le prossime politiche". Si vedrà se la previsione del segretario del Pd Enrico Letta sarà corretta ma intanto il centrosinistra guarda con un po' di ottimismo in più alle regionali lombarde del prossimo anno non solo perché torna appunto a governare Lodi con una coalizione allargata al Movimento 5 Stelle, ma anche perché arriva in vantaggio al ballottaggio a Como, due delle quattro grandi città oggi al voto che aveva perso nel 2017. Michele Furegato a soli 25 anni è diventato il sindaco di un capoluogo di provincia, mentre Barbara Minghetti è in netto vantaggio a Como, dove pure il centrosinistra si è presentato diviso. Reggono invece Dario Allevi a Monza, a caccia di un bis mai riuscito a nessun sindaco nel capoluogo brianzolo, e Roberto Di Stefano che vede vicina la conferma dopo aver conquistato nel 2017 Sesto San Giovanni (Milano) dopo 70 anni di amministrazioni di sinistra. E' in netto vantaggio il candidato del centrosinistra a Crema Fabio Bergamaschi, che punta a succedere alla sindaca del Pd Stefania Bonaldi. Tra i grandi centri dell'hinterland milanese, il centrodestra è in vantaggio ad Abbiategrasso e Melegnano mentre potrebbe non arrivare neanche al ballottaggio a San Donato Milanese. (ANSA).