I giornalisti chiedono riapertura del sito lombardo del 118

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Riaprire immediatamente il Servizio 'real time' di Areu, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia che informa in tempo reale degli interventi di ambulanze, automediche ed elisoccorso in tutte e dodici le province lombarde. Lo chiedono, in una nota, l'Associazione Lombarda Giornalisti, il Gruppo Cronisti Lombardi, l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia e Nazionale, i Comitati di redazione e i fiduciari delle testate lombarde riunitisi questo pomeriggio. "Riteniamo la scelta della Regione Lombardia, guidata dal presidente Attilio Fontana - spiega il presidente dell'Alg Paolo Perucchini -, un errore che mina gravemente il diritto all'informazione dei cittadini lombardi. Guido Bertolaso, assessore al Welfare, ha parlato di valutare col ministero della Salute e il Garante della Privacy la funzionalità del portale, prima di decidere se e come riaprirlo". "Alg, Cronisti, Ordine dei Giornalisti, insieme ai colleghi delle testate lombarde - prosegue il presidente - denunciano il nuovo quadro di regole restrittive che si sta diffondendo in Lombardia e che limitano il diritto, sancito dalla Costituzione, dei cittadini ad essere informati. Per contrastare questi scenari coinvolgeremo i consiglieri regionali, i deputati e i senatori della Lombardia, a partire dal sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini, giovedì 20 aprile alle 12, a Milano, in piazza Città della Lombardia, sotto la sede della Regione, con un presidio di protesta". (ANSA).