I funerali di Parini a Roma, 'vittima di terza guerra diffusa'

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Il terrorismo è ovunque, come dice il papa c'è una terza guerra mondiale a macchia di leopardo in tutto il mondo e Alessandro è una delle sue vittime". Lo ha detto, durante l'omelia del funerale di Alessandro Parini, padre Massimo Nevola, ex insegnante del 35 enne ucciso a Tel Aviv all'Istituto Massimo. La cerimonia si sta svolgendo nella basilica dei Santi Pietro e Paolo a Roma, gremita. Tra i tanti presenti anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e in rappresentanza della Regione Lazio l'assessora al Personale Luisa Regimenti. "Siamo in tempo di Pasqua - ha aggiunto - e non possiamo indossare i paramenti a lutto. Tra le tante voci che si sono levate dai compagni una mi ha colpito: era un puro di cuore e il Vangelo ci assicura 'beati i puri di cuore perché vedranno Dio'. Una parola di Gesù che ci apre alla speranza". Padre Nevola si è poi rivolto direttamente ai familiari di Alessandro Parini. "È duro dire qualcosa ora a Nicoletta, Enzo e Federico. Ho avuto un momento di lacrime passando davanti alla trattoria dove tante volte con i ragazzi abbiamo cenato, passato dei bei momenti. Noi potremmo oggi ripetere le cose belle fatte da lui: un avvocato di successo, sempre brillante fin dai tempi della scuola, tra i primi che abbiamo mai avuto. Però non era bacchettone, sapeva gioire. Ha imparato a gustare anche le cose più piccole e più belle". "La tua purezza di cuore e la tua bontà - ha concluso - siano le gambe su cui continueremo a vivere e la tua morte possa essere un passo in più per la pace tra i popoli. Non è inviando armi che si semina la pace". (ANSA).