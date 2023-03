L'hotel chiede a un disabile e alla sua famiglia di mangiare altrove per non infastidire gli altri: «Trattati come cani»

È bufera su un hotel del Primiero, zona del Trentino scelta abitualmente dall'Hellas Verona per il ritiro estivo, accusato di aver chiesto a un disabile e alla sua famiglia di mangiare in un altro locale per «non infastidire altri clienti».

L'hotel sotto accusa è l'hotel Col Bricon di San Martino di Castrozza, sulla strada per il passo Rolle e la denuncia è della madre del disabile discriminato. Lui si chiama Tommaso Pimpinelli e la madre Cecilia Bonaccorsi, che scrive su Facebook:

La denuncia della madre di Tommaso

«Sono Tommaso, ragazzo cieco che non parla. Ho ricevuto un atto di pesante discriminazione.... Mi trovavo presso l'hotel Colbricon di San Martino di Castrozza. Degli ospiti della sala ristorante erano infastiditi dalla mia presenza e se ne sono lamentati con l'albergatrice che ha proposto ai miei di prendere i pasti successivi in una saletta separata dai vetri ambrati oscurati. Lo ha proposto a noi e non a loro... Sono stato trattato come un cane non ammesso nella sala ristorante comune. Ovviamente siamo ripartiti perché non è piacevole restare dove non si è graditi. Vacanze rovinate e tanto ma tanto amaro in bocca. Condividi tra le tue conoscenze se vogliamo evitare che ad altri accada ciò che è capitato a noi presso l' Hotel Colbricon di San Martino di Castrozza».

Tommaso è affetto dalla sindrome di Norrie, che lo rende cieco dalla nascita.

La difesa dell'hotel

L'hotel ha mandato un messaggio di scuse, non accettate dalla famiglia, e annunciato di aver dato mandato a un avvocato di preparare un comunicato stampa nel quale si dà la propria versione dell'accaduto.

Nel frattempo l'hotel viene bersagliato di recensioni negative online: «Vergognatevi per quello che avete fatto meritate che da voi non venga più nessuno» e «Anche fosse il miglior hotel sulla faccia della terra, mai e poi mai si potrebbe soggiornare in posto che discrimina le persone con disabilità al punto da relegarle in una saletta nascosta per non "turbare" i normodotati infastiditi dalla presenza di un disabile. Vergognatevi!!!», solo per citarne due.