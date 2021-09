Green pass: quintuplicate domande vaccini Fvg 50-59 anni

(ANSA) - TRIESTE, 19 SET - Si fa sentire anche in Friuli Venezia Giulia sulle prenotazioni alla vaccinazione l'effetto dell'obbligatorietà del green pass introdotta dal Governo nei giorni scorsi. Si è rilevata infatti la seguente progressione di richieste: 1.649 (mercoledì 15); 2.624 (giovedì 16); 4719 (venerdì 17). Ad evidenziarlo è stato il vicegovernatore della Regione con delega alla salute Riccardo Riccardi illustrando i dati relativi alle nuove domande registrate negli ultimi giorni. Nel dettaglio, relativamente alla categoria tra i 50 e i 59 anni si è passati dalle 264 richieste di prenotazione nella giornata di mercoledì 15 settembre alle 1.069 di venerdì 17. Molto marcata anche la crescita nella fascia tra i 40 e i 49 anni: le 301 richieste del 15 settembre sono diventate 1.181 del 17. Stessa tendenza poi anche nella categoria tra i 30 e i 39 anni dove si è verificata una triplicazione di richieste di prenotazioni: dalle 348 di mercoledì si è passati alle 592 di giovedì fino alle 995 di venerdì. Aumento significativo anche per le classi 20-29 e 60-69. Nel primo caso tra mercoledì e venerdì si è passati da 282 a 760 richieste, mentre nella seconda fascia da 125 a 320. Sempre in crescita le prenotazioni tra gli under 20 (mercoledì 238 e venerdì 282) mentre vanno in controtendenza gli over 80 (mercoledì 29 e venerdì 26). (ANSA).