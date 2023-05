Giovane incinta di sette mesi scomparsa nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Una ragazza di 29 anni, Giulia Tramontano, incinta di sette mesi è scomparsa da sabato da Senago, nel Milanese. Da quel giorno non ha più avuto contatti con la famiglia. La giovane, di professione agente immobiliare, è originaria della provincia di Napoli ma vive da cinque anni a Senago con il fidanzato che si è rivolto ai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Sui social è comparsa la sua descrizione: capelli lunghi e chiari, altezza 1,68, peso 68 chili circa e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro. Chiunque abbia sue notizie può chiamare le forze dell'ordine al 112 oppure l'Associazione Penelope Lombardia, al numero 380.7814931, che è stata contattata dai famigliari. I carabinieri stanno sentendo in queste ore famigliari e conoscenti per capire il contesto in cui la ragazza si è allontanata da casa. La giovane donna non avrebbe mai avuto problemi di natura psicologica neanche durante la gravidanza. L'ultimo contatto con la famiglia è stato sabato scorso e Giulia era solita sentirla ogni giorno, cosa che non è accaduta domenica. Non risulta allo stato nemmeno che avesse problemi sul lavoro o di altro genere. Il suo telefono cellulare risulta spento e i famigliari non credono a un allontanamento volontario. (ANSA).