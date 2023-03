Lasciati dal corteo per il clima contro "inerzia istituzioni"

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Dei pesci morti sono stati lasciati a Torino davanti al Palazzo della Regione in piazza Castello nel corso del corteo per il clima promosso dagli ambientalisti di Fridays for Future. Il gesto è una protesta è stato spiegato nell'ambito "dell'inerzia degli istituzioni rispetto all'emergenza climatica". (ANSA).