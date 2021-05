Festa Inter: Sala, Cts? Moratti campione 'senno del poi'

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - "La politica, anche la vita, è piena di grandi interpreti del 'con il senno del poi'. Se ci fosse un campionato, penso che l'assessore Moratti potrebbe vincere il titolo". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha replicato all'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, che ha chiesto di sentire il parere del Cts in vista dei prossimi eventi. Sala ha parlato a margine della cerimonia di commemorazione dei deportati politici e razziali nei campi di sterminio nazisti, nel 76° anniversario della liberazione di Mauthausen, che si è tenuta al Cimitero Monumentale. "Non corrisponde a realtà la notizia che è uscita per cui" sabato "ci saranno delle zone rosse, non ci saranno zone rosse, ci sarà il presidio della città", ha spiegato Sala, parlando di come si sta organizzando la città per la giornata di sabato in cui ci saranno ancora movimento dei tifosi dell'Inter per la partita e per festeggiare la squadra che ha vinto lo scudetto. "Questo lo possiamo dire" che c'è collaborazione "sia con la società Inter che con i rappresentanti dei tifosi - ha aggiunto Sala -. Con prefetto e questore sabato sarà una giornata in cui saremo insieme, anche se non sempre fisicamente, per controllare quello che succede. C'è uno spirito di riapertura in città: ci sarà la manifestazione dei Sentinelli che penso sarà molto partecipata, la partita dell'Inter. Quindi prevediamo un sabato caldino". (ANSA).