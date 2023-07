Fedriga, la base Nato di Aviano è un presidio di democrazia Il governatore Fvg ha incontrato il console Usa Robert Needham

(ANSA) - AVIANO, 19 LUG - "La presenza della Base di Aviano in Friuli Venezia Giulia è la testimonianza di una grande collaborazione e amicizia attraverso la quale le forze dell'Aeronautica statunitense e dell'Aeronautica italiana operano insieme ormai da quasi cinquant'anni. Questo sito non è soltanto un presidio militare, ma rappresenta un importante presidio di democrazia per l'Occidente dando un apporto e un contributo fondamentali all'intera Alleanza Atlantica". Lo ha detto questa mattina il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel corso di una visita alla base di Aviano. Nell'occasione il governatore ha incontrato anche il Console generale degli Stati Uniti a Milano Robert Needham, il massimo esponente del governo Usa nel Nord d'Italia. "La presenza qui oggi del console generale statunitense a Milano Robert Needham - ha sottolineato Fedriga - è una dimostrazione degli ottimi rapporti che esistono tra la nostra Regione e gli Stati Uniti attraverso la rappresentanza diplomatica americana in Italia. E' una collaborazione che è iniziata già da diversi anni e si manifesta in opportunità reciproche, con ricadute positive anche per il nostro mondo delle imprese. Non a caso - ha ricordato il governatore - sono tornato da poco da Boston e a ottobre tornerò a Washington per un incontro del Transatlantic investment committee che rappresenterà un'ulteriore importante occasione di collaborazione tra realtà produttive del Friuli Venezia Giulia e quelle statunitensi". Nel corso della visita all'interno della cittadella militare - ad accompagnare il governatore sono stati il comandante del 31. Fighter Wing, generale di brigata aerea Tad Clark e il comandante dell'Aeroporto "Pagliano e Gori", colonnello Marco Schiattoni . Fedriga è stato accolto per un briefing, con il console Needham e i due comandanti, nella palazzina comando del 31. Fighter Wing. E' seguita la visita alla torre di controllo dell'aerobase. (ANSA).