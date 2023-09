F1: Fontana, 'sono sicuro del rinnovo del contratto di Monza' Il governatore: "Anche Liberty cosciente di cosa rappresenta"

(ANSA) - MONZA, 03 SET - "Monza sta assolvendo assolutamente ai suoi compiti e continuerà ad essere al centro dell'attenzione mondiale". Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, all'arrivo in autodromo a Monza per il Gp di Formula 1 è convinto che "Monza è la Formula 1 e lo sanno anche a Liberty Media". "Sono coscienti - ha aggiunto - del fatto che senza Monza non sarebbe la stessa Formula 1 e anche loro dovranno fare la loro parte. Ma non ho dubbi sul fatto che il contratto verrà rinnovato". (ANSA).