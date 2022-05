Esercitazioni Nato in Sardegna: centinaia a corteo protesta

(ANSA) - SANT'ANNA ARRESI, 22 MAG - Tre autobus arrivati da Cagliari e diverse auto: sono qualche centinaio i manifestanti che si sono ritrovati in piazza a Sant'Anna Arresi, nel Sulcis, per il corteo di protesta contro le esercitazioni Nato Mare Aperto 2022, in corso davanti al poligono di Teulada sino al 27 maggio. Diventi movimenti antimilitaristi e le forze indipendentiste sarde chiedono lo stop ai "giochi di guerra", proprio nel momento in cui l'Europa conosce una nuova stagione di conflitto con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il tema, però, si incrocia anche con una delle richiesta più pressanti del mondo antimilitarista e indipendentista sardo: l'imponente presenza delle servitù militari nell'Isola, dove 35mila ettari di territorio sono vincolati dalle stellette e dove insistono i tre poligoni militari più grandi d'Europa, Quirra-San Lorenzo, Capo Frasca e appunto Teulada. A quest'ultimo i manifestanti tenteranno di avvicinarsi il più possibile con il corteo, ma tutto il percorso è sorvegliato da un imponente servizio di sicurezza con le forze di polizia. Nei giorni scorsi le esercitazioni hanno fatto scaturire polemiche anche politiche. Ma venerdì notte un gruppo di persone ha lanciato una molotov contro il Comando militare dell'Esercito a Cagliari: le indagini della Digos si stanno orientando su gruppi anarchici-antagonisti. Un raid che è stato condannato da più parti e anche dall'Anpi la quale ritiene che "gesti come questo non siamo compatibili con la richiesta, che pure l'Anpi ha avanzato, di uno stop delle esercitazioni militari in corso nei mari e nei poligoni del sud dell'Isola". (ANSA).