Escursionista tedesco scivola e muore a passo Fedaia Incidente lungo il sentiero Viel del Pan. Vittima aveva 70 anni

(ANSA) - TRENTO, 27 AGO - Un escursionista tedesco di 70 anni è morto in seguito ad una caduta sul sentiero Viel del Pan che da Canazei conduce a passo Fedaia. L'uomo stava seguendo l'itinerario, quando è probabilmente scivolato sull'erba, resa bagnata e dunque insidiosa dalle recenti piogge, cadendo di conseguenza per parecchie decine di metri lungo il sottostante e ripido pendio. L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato intorno alle 11:30 dalla comitiva di cui l'escursionista faceva parte. La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto dunque l'immediato intervento dell'elicottero ma l'equipe medica e il tecnico di elisoccorso, verricellati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso e, dopo il nulla osta delle autorità, elitrasportare la salma a Canazei. (ANSA).