Elezioni: Tino Magni (Si), la flat tax? Un regalo ai ricchi

(ANSA) - PAVIA, 31 AGO - "La flat tax? Un regalo ai ricchi, in un Paese in cui le tasse le pagano sempre i soliti". E' il giudizio espresso da Tino Magni, segretario organizzativo nazionale di Sinistra Italiana, in occasione della presentazione oggi a Pavia (guidata da Luca Testoni, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana) di alcuni candidati della lista 'Alleanza Verdi Sinistra'. "Va abolita la precarietà nel lavoro - ha aggiunto Magni, co-capolista (con Ilaria Cucchi), nel collegio plurinominale Lombardia 2 per il Senato -. Senza un lavoro sicuro, le nuove generazioni non possono programmare il loro futuro. Va bene la flessibilità, ma va garantito un salario minimo di 10 euro all'ora. La verità è che con il Jobs Act il lavoro è stato ridotto a una merce. Ho vissuto una vita in fabbrica: penso che nel nuovo Parlamento debba essere rappresentato il lavoro metalmeccanico e manifatturiero, così come sia necessaria un'autentica voce ambientalista e di sinistra". "La politica è aiutare le persone a vivere meglio - ha aggiunto Elena Comelli, anche lei candidata al Senato nel collegio Lombardia 2 -. Da anni in Lombardia si sono investite risorse per nuove strade consumando suolo e trascurando il trasporto pubblico, come è stato evidenziato dai recenti problemi del passante ferroviario che hanno penalizzato anche i pavesi. Inoltre va garantito il diritto alla casa". (ANSA).