Brescia e il testa a testa a Vicenza: le partite con Verona al centro

Tra Veneto e Lombardia, nei capoluoghi, una conferma nel centrodestra, a Treviso. Dove il sindaco uscente Mario Conte, leghista, sostenuto anche da Fratelli d’Italia e Forza Italia, sbanca con due terzi dei voti, il 65 per cento, rispetto a un terzo circa di Giorgio De Nardi, il candidato del Pd e del centrosinistra, al 28.

Un’altra conferma a Brescia, dove Laura Castelletti, candidata del centrosinistra, con il 55 per cento, al primo turno diventa il primo sindaco donna di Brescia, confermando la coalizione che aveva guidato la città della Leonessa per dieci anni con il sindaco Emilio Del Bono. Ha battuto il candidato del centrodestra Fabio Rolfi, fermatosi al 41 per cento.

È invece un testa a testa a Vicenza, dove domenica 28 e lunedì 29 maggio ci sarà il ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Giacomo Possamai, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che ha conquistato il 46 per cento, giunto primo, e il sindaco uscente Francesco Rucco, alla guida del centrodestra Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, al 44 per cento.

L’asse

Nei due Comuni capoluogo di province confinanti con quella di Verona, Brescia e Vicenza, città che hanno in comune molte partite con quella scaligera, si viaggia dunque lungo quella sottile “linea rossa” che va da Milano a Padova. L’asse dell’autostrada Brescia-Padova. In quella direttrice del ricco Nord e Nord est, i capoluoghi di provincia sono tutti - tranne Vicenza, ora al ballottaggio, con l’Amministrazione uscente di centrodestra, con Rucco - a trazione centrosinistra, dal Pd al mondo civico. Diversamente da numerosi Comuni rurali o del resto dei territori, al centrodestra.

Centrosinistra a Milano con Giuseppe Sala, a Bergamo con Giorgio Gori, ora a Brescia con Laura Castelletti, a Verona con Damiano Tommasi, a Padova con Sergio Giordani. Allargando un po’ lo scenario, sono di centrosinistra anche Mantova, con il sindaco Mattia Palazzi, del Pd, Cremona con Gianluca Galimberti, pure del Pd. E a Bologna c’è Matteo Lepore, “dem”.

E a Udine l’ex rettore dell’Università, Alberto Felice De Toni, ha vinto guidando un’ampia coalizione di centrosinistra. E c’è pure Reggio Emilia.

Si attende dunque il ballottaggio di Vicenza tra Possamai e Rucco, al momento un vero e proprio testa a testa. Nel caso di un successo di Possamai, dunque, da Milano a Padova tutti i Comuni capoluogo sarebbero di centrosinistra.

Verona centrale

Verona è centrale, comunque. A Verona, negli ultimi trent’anni ci sono sempre state amministrazioni di centrodestra tranne dal 2002 al 2007 con il sindaco Paolo Zanotto, mentre un anno fa ha vinto Damiano Tommasi, del centrosinistra, con civici insieme al Pd e a Sinistra civica ecologista. La coalizione di Tommasi ha tenuto anche alle elezioni politiche del 25 settembre scorso. Però stravinte a livello nazionale e in Veneto dal centrodestra. Tanto che solo un parlamentare sui nove veronesi eletti è di Verdi-Sinistra, ora all’opposizione.

Anche qui ha fatto il botto FdI, che ha conquistato un terzo dei voti e ora ha il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, leader di FdI, partito che fa parte della maggioranza di centrodestra che a Villafranca - il secondo Comune della provincia con 34mila abitanti, mentre Verona ne ha quasi 260mila - ha confermato il sindaco Roberto Dall’Oca, che pure ha avuto tra gli sfidanti l’ex primo cittadino, pure di centrodestra, Mario Faccioli. Cinque parlamentari sono così di FdI, poi due della Lega, uno di Forza Italia.

Gli scenari

Le partite tra le città vicine, comunque, sono numerose. A fare l’opposizione più dura a Tommasi è però FdI. Anzitutto sulla Fondazione Arena e sulla gestione, collegata, dell’extralirica.

Per la Provincia invece era stato trovato invece un accordo trasversale tra tutti i partiti che ha portato alla presidenza Flavio Pasini, leghista, sindaco di Nogara.

Ci sono poi altre grandi partite, in tema di sistemi territoriali, di alleanze tra enti, di infrastrutture. Quelle esistenti, come l’autostrada Brescia-Padova, che a Verona si incrocia con l’A22 Brennero-Modena e si avvia al grande progetto del semiribaltamento del casello di Verona sud. Poi l’aeroporto: Verona ha quello di Villafranca, il Catullo, per i passeggeri, mentre Brescia ha il D’Annunzio di Montichiari, per le merci. E la società Catullo, che li amministra, sta andando al rinnovo del cda.

Poi il tema delle alleanze tra fiere.

Enti

Con Vicenza, come avevamo anticipato e come tutt’ora risulta, ci sono inoltre due realtà sulle quali l’esito delle amministrative potrebbe cambiare i giochi. Anzitutto Agsm Aim, di proprietà per il 62 per cento del Comune di Verona e per il resto di quello di Vicenza, che da quasi un anno, a livello politico e ora anche giudiziario per il caso Compago, vive una fase di grande tensione.

Tre dei sei consiglieri di amministrazione sono espressi da Vicenza, dall’amministrazione uscente di centrodestra, e proprio sul caso dell’acquisto del 100 per cento della società Compago, da quando è presidente Federico Testa, espresso da Tommasi, è guerra, in primis contro il consigliere delegato Stefano Quaglino. In caso di vittoria di Possamai e di rinnovo dei tre consiglieri, in quota a lui, la situazione potrebbe appianarsi?

Fra meno di un anno poi andrà e rinnovo la presidenza di Fondazione Cariverona - ora guidata da Alessandro Mazzucco, al secondo mandato - che insiste sui territori delle città e delle province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova. Sull’asse Brescia-Padova sono poi già in fase avanzata i cantieri per i treni Tav. Sullo sfondo i primi assaggi della campagna elettorale per le europee 2024. Sull’asse autostradale della A4, che a Verona si incrocia con la A22 Brennero-Verona-Modena, asse pure interessato alla Tav.