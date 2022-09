Elezioni: al Centrodestra 235 deputati e 112 senatori

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Sono 235 i seggi conquistati dal centrodestra alla Camera in seguito ai risultati delle elezioni politiche. Secondo i dati diffusi dal Viminale, la coalizione di centrosinistra avrà invece 80 seggi, il Movimento 5 Stelle 51, il Terzo Polo 21. Tre seggi vanno alla Südtiroler Volkspartei e uno al movimento "De Luca sindaco d'Italia". Sono invece 112 - sempre secondo i dati del Viminale - i candidati della coalizione di centrodestra eletti senatori, contro i 39 del centrosinistra. I Cinquestelle hanno eletto 28 senatori, mentre 9 sono di Azione/Italia Viva. Un senatore è stato eletto nella lista 'De Luca sindaco d'Italia'. C'è poi un senatore eletto in Valle d'Aosta, 6 in Trentino Alto Adige - due per l'Svp, due per il centrodestra e due per il centrosinistra - e 4 nelle Liste Estero (3 vanno al Pd e uno al Maie). (ANSA).