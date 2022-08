Elezioni: a Milano Gilet arancioni primi a presentare liste

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - I Gilet arancioni sono stati i primi a presentare le liste per le elezioni politiche del 25 settembre alla Corte d'appello del tribunale di Milano. Gli esponenti del movimento fondato dall'ex generale Antonio Pappalardo sono arrivati davanti alla sede del tribunale alle 4:30 di questa mattina, anche se gli uffici hanno aperto alle 8. "Volevamo essere i primi - ha spiegato Salvatore Paravizzini, candidato alla Camera nella circoscrizione Lombardia 1 e Lombardia 4 -. Così come siamo stati tra i primi a Roma a depositare il simbolo". I Gilet arancioni si presentano insieme ad Unione Cattolica con dieci liste in Lombardia, sette per la Camera e tre per il Senato. L'ex generale Pappalardo è capolista per la Camera nella circoscrizione Lombardia 3, collegio 1. (ANSA).