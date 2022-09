Elezioni: a Milano affluenza in crescita di quasi 3 punti

In Lombardia percentuali salgono in tutte le province

(ANSA) - MILANO, 25 SET - E' in crescita l'affluenza in Lombardia rilevata alle 12 per le elezioni politiche rispetto al 2018: sono già andati alle urne il 22,58% degli elettori mentre quattro anni fa erano stati il 21,26%. Ancora più alta la crescita a Milano città dove l'affluenza alle 12 è del 21,16% rispetto al 18,44% del 2018, ma l'aumento è generalizzato in tutte le province della regione, con il dato più alto in quella di Cremona dove si è registrato il 24,76% (ANSA).