Ecco la Festa del salame, così Cremona si riscopre norcina Dal 6 all'8 ottobre: c'è anche un tramezzino di 10 metri

(ANSA) - MILANO, 19 SET - A fianco di torrone e violini, Cremona è anche città con una spiccata vocazione all'arte norcina. E così, nella città del Torrazzo torna protagonista il salame, con una festa dedicata che giunge quest'anno alla quinta edizione. Appuntamento in centro storico, dal 6 all'8 di ottobre per un evento che si annuncia - come rimarcato oggi nella presentazione ufficiale - davvero ai massimi sistemi tra appuntamenti, degustazioni, spettacoli e incontri culturali. Stefano Pelliciardi (SGP Grandi Eventi) snocciola le novità di quest'anno, fra cui la presenza di Gianfranco Vissani "che prende il premio come ambasciatore del gusto, Ivan Albertelli che è l'inventore della salumoterapia che fa bene al fisico e allo spirito. Abbiamo anche lo street artist veronese Cibo che ha come peculiarità della sua arte quella di coprire immagini di violenza e odio con immagini di piatti della cucina italiana. Chiudiamo poi con un grande della musica come Andrea Mingardi che sarà protagonista dell'appuntamento 'Pane e salame' ". Non mancherà un maxi tramezzino lungo oltre 10 metri, e un cesto di salami Cremona dal diametro di 10 centimetri e lunghi 50 centimetri che hanno la particolarità di essere interamente di torrone. Altri eventi in agenda sono la disfida degli agriturismi, showcooking, presentazione e quest'anno il Villaggio della mostarda che sarà allestito in piazza Roma. La manifestazione è promossa dal Consorzio di Tutela Salame Cremona IGP e da Confartigianato Imprese Cremona, con il patrocinio del Comune di Cremona e il contributo di Regione Lombardia. (ANSA).