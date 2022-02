Draghi: «Nessuna proroga allo stato d'emergenza. L'obiettivo è riaprire tutto». Zaia: «Inizia un nuovo percorso»

«Il Governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo».

Così il premier Mario Draghi, intervenendo al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. «Da allora non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto, e quello delle mascherine FFP2 in classe», ha aggiunto.

«L’altra emergenza è di carattere economico. L’Italia è in ripresa, ma il Governo intende continuare ad aiutare chi è in difficoltà», ha proseguito. «Aiutiamo le Regioni e i Comuni a sostenere i servizi di base, come l’illuminazione pubblica. Nelle scorse settimane, le città d’arte, tra cui Firenze, hanno spento le luci sui loro monumenti e sui loro luoghi simbolo - un segnale d’allarme sul crescente costo dell’energia. Il vostro gesto non è passato inosservato».

«La crescita di lungo periodo del Paese dipende dalla nostra capacità di attuare oggi le giuste riforme e gli investimenti necessari. Il Pnrr è un’opportunità storica per affrontare i problemi che sono rimasti irrisolti per decenni, come la carenza di infrastrutture o le diseguaglianze generazionali e quelle di genere. Dobbiamo attuare il Piano a stretto contatto con associazioni ed enti locali. Perché non esiste una sola ricetta per tutto il Paese, ma dobbiamo adattarci alle esigenze e alle caratteristiche di ogni territorio».

«In passato città come Firenze e Roma sono state trasformate profondamente da interventi connessi all’essere stati capitali d’Italia. Trasformazioni calate dall’alto. Il Pnrr dà invece l’opportunità che tali cambiamenti vengano dal basso e che vivranno tutta la vita. Anche per questo il Pnrr è un’opportunità straordinaria», ha aggiunto.

IL COMMENTO DI ZAIA

Arriva il commento del presidente del Veneto Luca Zaia: «Che lo stato di emergenza non verrà prorogato è una buona notizia. Siamo entrati nella fase di convivenza, e con questo provvedimento, quindi, si va a in infondere maggiore fiducia nella popolazione e si va a decretare quel percorso che tutti abbiamo auspicato e che ora può finalmente avere inizio. Il virus è cambiato e sono mutate anche le ricadute sulle strutture ospedaliere, tanto vero che il Veneto ha già riaperto alle visite dei familiari e avviato il programma per il recupero delle prestazioni specialistiche ambulatoriali».