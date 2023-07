Domenica allerta gialla in Lombardia, previsti temporali Ancora piogge, grandine e forti raffiche di vento al Nord

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Il maltempo non lascia il nord neanche domenica 22 luglio. Sulla base dei fenomeni previsti, la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani l'allerta gialla per rischio temporali in Lombardia. Il contrasto tra le correnti atlantiche che continuano a interessare il nord Italia e la massa d'aria calda nei bassi strati causerà anche nelle prossime temporali localmente anche intensi. Anche oggi si sono verificate e sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere temporalesco, su Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. (ANSA).