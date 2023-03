Detenuto evaso: a Nuoro nuovo comandante agenti penitenziari

(ANSA) - NUORO, 01 MAR - Da lunedì 6 marzo, Badu' e Carros, la casa circondariale di Nuoro dove venerdì scorso è evaso Marco Raduano, il 39enne boss della mafia gargana, avrà un nuovo comandante: a guidare il reparto dell'istituto sardo sarà il dirigente di Polizia penitenziaria Amerigo Fusco, attualmente comandante della casa di reclusione di Milano Opera. Andrà a sostituire Francesco Dessì. Il provvedimento del Dap - si legge in una nota del dipartimento - avrà la durata di tre mesi ed è stato adottato allo scopo di "affidare temporaneamente ad un dirigente di polizia penitenziaria di comprovata esperienza e capacità il comando del reparto dell'istituto penitenziario in questione, al fine di garantire il ripristino di adeguate condizioni di sicurezza ed efficienza operativa". La disposizione, spiega il Dap, "nasce dalla volontà di affidare un compito particolarmente delicato ad uno dei migliori comandanti del corpo, che ha accettato il trasferimento con generosità e spirito di servizio. Restano intanto tuttora in corso gli accertamenti ispettivi, sollecitati con urgenza dal Dap nei giorni scorsi al Provveditore regionale della Sardegna dopo l'evasione di un detenuto dall'istituto di Nuoro". (ANSA).