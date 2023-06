Debutta EcoScore per la sostenibilità del menù al ristorante Legambiente Lombardia assegna una lettera a ogni ricetta

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Quanto è sostenibile il menù del ristorante? Debutta oggi a Milano l'Eco-Score, un nuovo strumento che classifica ogni ricetta dalla lettera A per le preparazioni più sostenibili alla E di quelli più impattanti, e che aiuta a scegliere la frequenza con cui consumare determinate portate, tenendo conto non solo della natura degli ingredienti, ma anche della loro origine e produzione. Lo ha creato Legambiente Lombardia per il ristorante La Latteria di Cascina Nascosta, all'interno del parco Sempione, dove il nuovo menù debutta oggi. Nella ricette con la lettera A solo ingredienti sostenibili e nutrienti al tempo stesso, vegetali e in prevalenza biologici, con nessun limite al consumo. Alla B vegetali stagionali di elevato valore nutrizionale, e, inoltre, pesce azzurro, uova e latte bio. Tutto idoneo al consumo frequente. Con la C si segnala la presenza di ingredienti di origine animale (carni, pesce, salumi, uova, latticini), da produttori che garantiscono modalità adeguate di allevamento. Il gruppo è idoneo al consumo occasionale (1/3 volte a settimana). Alla D ingredienti di origine sia vegetale che animale a denominazione d'origine (DOP). Tollerato il consumo occasionale. Infine alla E gli ingredienti prevalentemente animali e/o altamente processati e/o condizionati, non stagionali, IGP o di origine non precisata, che per l'Eco Score sono da evitare. I piatti della Latteria milanese sono esclusivamente delle categorie ABC. Tutte le ricette del ristorante sono infatti realizzate con prodotti provenienti da aziende agricole sostenibili, selezionate da Legambiente. (ANSA).