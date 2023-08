Dalla Lombardia 100 milioni per ammodernare gli ospedali Accantonati 5 milioni per la manutenzione straordinaria

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Uno stanziamento di quasi 100 milioni di euro per rinnovare gli ospedali e le strutture sanitarie della Lombardia e il loro patrimonio tecnologico. È quanto prevede una delibera approvata dalla giunta regionale. "Abbiamo individuato alcune priorità anche attraverso specifiche istanze pervenute dai territori - ha commentato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso -. Diventa fondamentale fornire risposte alle esigenze manifestate dalle aziende sanitarie. È la strada giusta per rendere sempre più efficiente la sanità lombarda". La delibera, tra le altre cose, prevede interventi per il Policlinico e gli ospedali milanesi Buzzi, Sacco, Niguarda e Macedonio Melloni. Contributi anche per l'Irccs Besta, per il Gaetano Pini e per l'ospedale di Abbiategrasso. A Bergamo fondi per l'ospedale e la Casa di comunità di Seriate e per l'ospedale di Bonate Sotto; a Brescia previsti interventi all'ospedale di Esine. Risorse anche per l'ospedale di Varese e di Saronno, per gli ospedali di Lodi, Codogno, Lecco e di Desio. Nella delibera la Regione ha deciso di accantonare 5 milioni di euro per opere di manutenzione straordinaria di messa a norma e per l'acquisto di attrezzature dedicate delle aziende sanitarie. (ANSA).