Daily Five, Storytel Italia apre all'informazione quotidiana Da lunedì 4 settembre il podcast di Cnc Media con Emilio Mola

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Storytel Italia apre da lunedì 4 settembre alle notizie del giorno attraverso Daily Five, il podcast di Cnc Media che alle 5 di pomeriggio, per 5 giorni alla settimana, vede il giornalista Emilio Mola fare ordine tra i fatti, le storie, le news che fanno da sfondo alla quotidianità nazionale e internazionale. Al centro dell'analisi e del commento di Mola ci saranno attualità, politica, economia, esteri, cronaca, con le luci sempre puntate sulle insidie della disinformazione. "In Italia il mercato dell'audio è in una fase di sviluppo, dove si può ancora sperimentare e crescere. Che una piattaforma come Storytel, nata per distribuire soprattutto audiolibri, si apra a un appuntamento giornaliero con le news potrebbe sembrare inconsueto. In realtà è solo uno dei modi in cui si esprime la crossmedialità, che non riguarda solo i contenuti, ma anche i modelli di business" dice Marco Ferrario, Regional Director for expansion markets di Storytel Italia. "L'obiettivo di Storytel è sempre stato quello di offrire un catalogo di qualità, di storie e di approfondimenti, e aggiungere Daily Five alla nostra offerta è un'ulteriore tappa di questo percorso" spiega Ferrario. "Per Cnc Media è motivo di orgoglio che una piattaforma del calibro di Storytel abbia rivolto il suo interesse verso Daily Five, decidendo di aggiungerlo alla propria offerta. Soprattutto in relazione ai già grandi risultati ottenuti dal podcast: negli ultimi quattro mesi ha raggiunto oltre 2 milioni di ascolti" affermano Francesco Brocca e Gianluca Daluiso, rispettivamente Managing Editor e Direttore Responsabile di Cnc Media. (ANSA).