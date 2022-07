Covid: tasso positività Lombardia 23,3%, intensive stabili

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Con 49.785 tamponi effettuati è di 11.627 il numero dei nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività in discesa al 23,3% (ieri era al 25,1%). Il numero dei ricoverati nelle terapie intensive è di 24, stabile da due giorni, mentre aumenta negli altri reparti per la cura del Coronavirus (1007, +32), I decessi sono 8 per un totale di 40.852 dall'inizio della pandemia. E' quanto si legge sul sito del ministero della Salute. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 4.019 nuovi casi, a Bergamo 779,a Brescia 1.385, a Como 634, a Cremona 342, a Lecco 336, a Lodi 252, a Mantova 478, a Monza e Brianza 1024, a Pavia 688, a Sondrio 202 e a Varese 1104. (ANSA).