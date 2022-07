Covid: nelle Marche +25 ricoverati, un decesso

(ANSA) - ANCONA, 18 LUG - Impennata di ricoveri legati al covid nelle Marche, che arrivano a 2008, + 25 in 24 ore: 9 in terapia intensiva, 13 in semintensiva e 186 in reparti non intensivi. Lo rende noto la Regione Marche, che dà conto anche di un calo del tasso di incidenza del Covid-19, sceso a 1.344,48 casi su 100 mila abitanti. I nuovi positivi registrati nell'ultima giornata sono 1.076, una cifra bassa rispetto ai giorni precedenti per il minore numero di tamponi analizzati la domenica. Il totale dei positivi in una settimana è stato di 20.221 casi. Si registra un deceduto che fa salire il numero dei morti da inizio pandemia a 3.968. Il totale dei ricoverati in ospedale è di 208 persone: 9 in terapia intensiva, 13 in semintensiva, 186 in reparti non intensivi. Ci sono inoltre 46 persone in osservazione nei pronto soccorso. I soggetti ad oggi in quarantena sono 31.601 in tutte le Marche, di cui 216 con sintomi e 31.385 sono asintomatici. (ANSA).