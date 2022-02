Covid: Marche, ricoveri sotto quota 300, 7 decessi in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 22 FEB - Scende sotto quota 300 il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: nell'ultima giornata -9 degenti che porta il totale a 294 di cui 31 in Terapia intensiva (invariati), 65 in Semintensiva (+1) e 198 nei reparti non intensivi (-10); molto alto il numero di dimessi: 38. Lo fa sapere la Regione secondo cui, attualmente, la percentuale di occupazione delle Terapie Intensive ("12,1% sui 256 posti letto") mentre in Area medica (263 su 1.027 posti) è al 25,6%. In un giorno rilevati 1.858 contagi mentre l'incidenza di casi ogni 100mila abitanti scende a 820,16. Si registrano sette decessi correlati (persone con patologie pregresse) che fanno salire il totale di vittime nella regione a 3.568. Tre dei deceduti erano residenti in provincia di Ancona (un 69enne e una 98enne di Ancona, una 89enne di Camerano), due nel Maceratese (una 89enne di Civitanova Marche, un 92enne di Sant'Angelo in Pontano) e due in provincia di Pesaro Urbino (un 84enne di Fossombrone e un 87enne di Mondolfo). Gli ospiti di strutture territoriali sono 186 e 20 le persone in osservazione nei pronto soccorso. Sale di poco il totale di positivi (23.073; +5) mentre è sensibile il calo dei casi e contatti in isolamenti domiciliare (22.499; -932). Intanto i guariti/dimessi arrivano a 292.364 (+1.846). (ANSA).