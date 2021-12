Covid: Liguria, record nuovi casi, crescono ricoveri e Intensive

(ANSA) - GENOVA, 24 DIC - Aumentano ancora i nuovi contagi in Liguria. Oggi è record per la quarta ondata, superato il primato di 1209 positivi in un giorno toccato il 13 novembre 2020. Infatti sono 1.459 su 8.892 tamponi molecolari e 14.873 test antigenici rapidi. Attualmente dunque i positivi sono 12.359, cioè 728 in più rispetto a ieri. Il maggior numero di nuovi contagi si registra nell'area genovese (585 compreso il Tigullio), seguito dall'Imperiese (332), il Savonese (320) e lo spezzino (204). 18 sono i casi non riconducibili alla residenza in Liguria. In aumento anche i ricoveri e le Intensive: i primi sono 472 (10 in più rispetto a ieri), di cui 37 Intensive. Di queste, 26 riguardano pazienti non vaccinati. I decessi segnalati sono tre, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 4.550 morti. I pazienti deceduti sono due maschi di 77 e 78 anni e una donna di 82 anni. I soggetti in sorveglianza attiva sono 7.618 mentre in isolamento domiciliare ci sono 8.760 persone, 354 in più rispetto a ieri. Le dosi vaccinali aggiuntive o booster somministrate a oggi sono 414.818. I vaccinati con due dosi 1 mln 125.257. (ANSA).