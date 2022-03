Covid: Liguria, aumenta tasso positività, stabili Intensive

(ANSA) - GENOVA, 20 MAR - In Liguria ci sono 1.138 nuovi positivi su 7.239 tamponi effettuati (1.816 tamponi molecolari e 5.423 test antigenici). A Genova ci sono 510 nuovi casi, 210 alla Spezia, 178 a Savona, 124 a Imperia e 114 nel Tigullio. Due casi non sono riconducibili alla residenza in Liguria. Il tasso di positività è al 15,72%. Il totale dei casi positivi, esclusi guariti e deceduti, è 16.923, 113 in più rispetto a ieri. Gli ospedalizzati sono 236, uno in più rispetto a ieri. Stabili (8) le terapie intensive. In isolamento domiciliare a oggi ci sono 15.416 persone, 880 in più rispetto a ieri mentre in sorveglianza attiva ci sono 1.663 persone. Il quotidiano bollettino di Regione Liguria riporta oggi un unico decesso avvenuto ieri al policlinico San Martino: si tratta di un uomo di 83 anni. Da inizio pandemia sono morte in Liguria 5.175 persone. Per quanto riguarda la campagna vaccinale nelle ultime 24 ore sono state somministrate 433 dosi di vaccino a mRna e 4 dosi di vaccino proteico. Le dosi booster sono a oggi 956.813. (ANSA).