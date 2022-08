Covid: in Lombardia occupato il 12,4% dei posti letto

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - In Lombardia il 12,4% dei posti letto nei ricoveri ordinari, su un totale di 10.457, ieri era occupato da pazienti Covid. Sono 36 invece le persone positive ricoverate in terapia intensiva, il 2% dei posti letto totali. Negli ultimi sette giorni, in regione sono stati riscontrati 39.064 casi di positività al Covid, con un incidenza, sempre nell'ultima settimana, di 390 casi ogni 100mila abitanti. Dall'inizio della pandemia in Lombardia sono oltre 3milioni i positivi riscontrati, 452.157 dei quali nella città di Milano. Negli ultimi due giorni sono state eseguite quasi 20mila dosi di vaccino. Ieri sono stati poco più di 8mila gli over 60 che hanno fatto la quarta dose su un totale di 10.102 vaccinazioni, circa il 21% del totale delle somministrazioni effettuate a livello nazionale. La Lombardia traina le Regioni anche per le quarte dosi. Dal 12 luglio a oggi ne sono state effettuate 242.592, il 21,9% del totale nazionale pari a 1.108.720 dosi. Negli ultimi 14 giorni, nonostante l'arrivo di agosto, ne sono state somministrate 169.982, di cui 74.667 nell'ultima settimana, il 23.4% del totale nazionale con una media di 10.667 dosi al giorno. (ANSA).