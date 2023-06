Covid: in Lombardia meno di 100 ricoverati, uno in intensiva

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Sono meno di cento i ricoverati per Covid negli ospedali della Lombardia, e di questo un unico paziente è in terapia intensiva, in calo rispetto ai due della scorsa settimana. In calo anche i ricoverati negli altri reparti che sono 74, contro i 105 di venerdì scorso. Lo riporta il bollettino settimanale di Regione Lombardia. Dall'inizio della pandemia sono 46.023 i decessi, di cui 25 avvenuti questa settimana. Per quanto riguarda i casi positivi ieri ne sono stati segnalati 94 a Milano, di cui 56 in città; 22 a Bergamo; 24 a Brescia; 14 a Como; 3 a Cremona; 7 a Lecco; 2 a Lodi; 10 a Mantova; 25 a Monza e Brianza; 12 a Pavia; 1 a Sondrio e 22 a Varese. (ANSA).