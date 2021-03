Covid: in Lombardia leggero calo ricoveri, 88 decessi

Ricoverati non in intensiva scendono sotto quota settemila

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Con 21.137 tamponi effettuati: 21.137 sono 1.793 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia, una percentuale dell'8,4% contro l''8,1 di ieri. Anche oggi sono in leggera diminuzione i ricoverati: sono 870 in terapia intensiva (due più di ieri) ma negli altri reparti scendono sotto quota 7mila. Sono infatti 6.994, dunque 75 in meno. Sono 88 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 30.550. Per quanto riguarda le province, a Milano sono segnalati 608 nuovi contagi, di cui 245 in città, a Brescia 346, a Monza 226, a Bergamo 170, a Varese 83, a Cremona 72, a Mantova 57, a Lecco 48, a Pavia 41, a Como e Sondrio 40 e a Lodi 12. (ANSA).