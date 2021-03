Covid: in Lombardia in calo i ricoveri, 100 i morti

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Con 59.696 tamponi effettuati, sono 5.046 i nuovi positivi con il tasso di positività in crescita all'8,4% (ieri 7.1%). Dopo molti giorni, non ci sono nuovi posti letto occupati in terapia intensiva (845 in totale) mentre scendono quelli occupati negli altri reparti (-46, 7.132). I decessi sono 100 per un totale complessivo di 30.185 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, i nuovi positivi nella città metropolitana di Milano sono 1.325 di cui 524 a Milano città, 623 a Brescia, 495 a Varese, 444 a Monza e Brianza, 421 a Como, 388 a Bergamo, 354 a Mantova, 316 a Pavia, 197 a Lecco, 169 a Cremona, 106 a Sondrio e 98 a Lodi. (ANSA).