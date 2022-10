Covid: in Lombardia crescono i ricoveri

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Sono 6231 i nuovi casi di Covid in Lombardia, rilevati da 31.393 tamponi, con un rapporto del 19,8%, in discesa rispetto al 22,7% di ieri. I ricoverati in intensiva sono 15, in aumento di 3, negli altri reparti sono 920, in aumento di 32. I deceduti sono 13, per un totale di 42657 da inizio pandemia. A Milano i nuovi casi sono 1611, a Brescia 855, a Monza 509, a Varese 598, a Bergamo 604, a Como 497, a Pavia 338, a Mantova 267, a Cremona 194, a Lecco 288, a Lodi 141 e a Sondrio 218. (ANSA).