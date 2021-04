Covid: in Lombardia calano ancora i ricoveri, 49 decessi

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Con 50.456 tamponi effettuati, è di 2313 il numero di casi positivi registrati in Lombardia, con una percentuale al di sotto del 4,9% che resta quasi invariata da due giorni. Continua anche il calo dei ricoveri, che in terapia intensiva sono 611 (33 meno di ieri) e negli altri reparti 4050, in calo di 125. Sono invece 49 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 32618. (ANSA).