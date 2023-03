Covid: in Lombardia 36 decessi in una settimana

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Alla data di ieri erano tre le persone ricoverate in terapia intensiva per il Covid (+2 rispetto a una settimana fa) e 213 negli altri reparti, lo stesso numero di venerdì scorso. Lo rende noto la Regione Lombardia. Dall'inizio della pandemia si sono registrati 45.736 decessi, di cui 36 negli ultimi sette giorni. I nuovi positivi per provincia, tra mercoledì e giovedì, erano a Milano 223 di cui 106 in città; a Bergamo 59; a Brescia 68; a Como 46; a Cremona 24; a Lecco 18; a Lodi 32; a Mantova 33; a Monza e Brianza 51; a Pavia 36; a Sondrio 10 e a Varese 34. (ANSA).