Covid: in Liguria il totale dei positivi sotto quota mille

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - Per la prima volta dopo mesi il numero dei positivi al covid in Liguria scende sotto quota mille: in tutta la regione sono 969 le persone infettate. Sono 343 meno di ieri e sono così distribuite: 48 in provincia di Imperia, 99 in provincia di Savona, 579 in quella di Genova e 153 in quella della Spezia, 34 sono residenti fuori regione e per 56 è in corso la verifica sulla residenza. I nuovi casi sono 13: 3 nell'Imperiese, 3 nel Savonese 2 nell'area di Genova e 5 nel Tigullio. Nessun contatto nello Spezzino. I 13 contagiati sono emersi da 2068 tamponi molecolari e 1816 test antigenici rapidi per un tasso di positività dello 0,33%. I guariti sono 356. Da quando il virus ha cominciato a circolare in Liguria ci sono stati 103.476 contagiati. Negli ospedali ci sono 21 persone, una in più di ieri: 7 sono in terapia intensiva (ieri erano 6). Non sono stati registrati decessi: il numero totale dei morti è 4352. In isolamento domiciliare ci sono 104 persone, 4 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 356, erano 336. Nelle ultime 24 ore sono state fatte solo 5735 vaccinazioni. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 493.330. La percentuale di vaccini somministrata è all'89% con 1.543.117 consegnati e 1.376.086 inoculati (ANSA).