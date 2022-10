Covid: in Fvg 568 nuovi casi, nessun decesso

In terapia intensiva 8 degenti, in altri reparti 190

(ANSA) - TRIESTE, 23 OTT - Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 3.616 test e tamponi sono state riscontrate 568 positività al Covid-19. Nel dettaglio, su 669 tamponi molecolari sono stati rilevati 27 nuovi contagi. Sono inoltre 2.947 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono emersi 541 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 190. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi non si registrano decessi. Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia è 5.552: 1.406 a Trieste, 2.587 a Udine, 1.053 a Pordenone e 506 a Gorizia. Nel complesso, dall'inizio della pandemia, in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 519.824 contagi. (ANSA).