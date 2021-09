Covid: in Fvg 36 contagi, nessun decesso

(ANSA) - TRIESTE, 21 SET - Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 10.892 test e tamponi sono state riscontrate 36 positività al Covid 19, pari allo 0,33%. Nel dettaglio, su 3.252 tamponi molecolari sono stati rilevati 28 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,86%; su 7.640 test rapidi antigenici 8 casi (0,10%). Oggi non si registrano decessi; sono 12 (+1) le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 50 (+2) gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Complessivamente i decessi ammontano a 3.815. I totalmente guariti sono 107.874, i clinicamente guariti 123 mentre le persone in isolamento 1.189. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono stati registrati complessivamente 113.063 contagi con la seguente suddivisione territoriale: 22.890 a Trieste, 52.284 a Udine, 22.715 a Pordenone, 13.593 a Gorizia e 1.581 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale sono state rilevate positività di un infermiere e di un tecnico dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e di un operatore socio sanitario dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Relativamente alle strutture residenziali per anziani si registra invece - conclude la Regione - il contagio di un operatore nell'area triestina. (ANSA).