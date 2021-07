Covid: in Campania 110 positivi, nessun decesso

Indice contagio cala, in leggero rialzo ricoveri in degenza

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - Sono 110, nelle ultime 24 ore, i casi positivi in Campania su 5.735 tamponi molecolari esaminati. Ieri il tasso di contagio era pari al 2.19%, oggi scende al 1,91%. Anche oggi, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nessun decesso. Negli ospedali resta invariato a 19 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, in leggero aumento quelli di degenza che oggi sono 211 mentre ieri erano 208. (ANSA).