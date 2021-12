Covid: impennata contagi in Fvg, 1.245 contagi, 8 decessi

(ANSA) - TRIESTE, 25 DIC - Oggi in Fvg su 10.275 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.072 nuovi contagi, con una positività del 10,4%. Sono 15.835 i test rapidi antigenici effettuati, dai quali sono stati rilevati 173 casi (1,09%). La fascia più colpita è quella dei più giovani, in età 0-19 anni, con 279 contagi. Oggi si registrano 8 decessi: 3 a Trieste (una donna di 91 anni, deceduta in Rsa, e 2 uomini, di 87 e 88, deceduti in ospedale); una donna a Grado, di 90 (Rsa); due uomini a Pordenone, di 97 e 86 (ospedale); una donna a Sacile, di 83 (ospedale); un uomo di 88 a Brugnera (ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 27; i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 259. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi ammontano a 4.178, di cui 996 a Trieste, 2.070 Udine, 772 Pordenone e 340 Gorizia. I totalmente guariti sono 135.349, clinicamente guariti 282, in isolamento sono 8.585. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive 148.680 persone: 35.999 a Trieste, 62.466 Udine, 29.939 Pordenone, 18.201 Gorizia e 2.075 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 4 unità dopo test più approfonditi (1 in provincia di Udine, 1 di Pordenone e 1 da fuori regione). Per il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: 3 Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (un operatore socio sanitario, un tecnico e un terapista della riabilitazione); 1 tecnico all'Irccs Burlo Garofolo; 1 tecnico all'Irccs Cro di Aviano; 7 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale; 2 nell'Azienda sanitaria Friuli occidentale (assistente sanitario e infermiere). Relativamente alle residenze per anziani: 3 contagi tra gli ospiti (2 a Trieste e 1 a Pordenone) e 2 positivi tra gli operatori (Trieste e Duino Aurisina). Sono positive 4 persone di rientro dall'estero o da altra regione. (ANSA).