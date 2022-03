Covid: giù contagi e ricoveri ma altri 8 morti in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAR - Contagi in calo in Sardegna dove però nelle ultime 24 ore si registrano altri 8 morti. I nuovi casi sono 2.107 (-118), di cui 1.670 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.609 tamponi per un tasso di positività che scende al 16.7% contro il 18,1 dell'ultimo rilevamento. Migliora la situazione negli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 16 (-2), quelli in area medica 319 (-3). In aumento i casi di isolamento domiciliare, per un totale di 24.409 (+103). I decessi: due donne di 93 e 94 anni e un uomo di 77 residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 93 anni della provincia del Sud Sardegna; due donne di 81 e 98 anni e due uomini di 60 e 91 della provincia di Oristano. (ANSA).